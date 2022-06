Jadson Neiff, dançarino de brega-funk, morre vítima de acidente de moto em Pernambuco

O dançarino de brega-funk Jadson dos Santos Estevão, 22, conhecido como Jadson Neiff, morreu nesta quarta-feira (29), vítima de acidente de moto na rodovia BR-232, em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco.

A morte foi confirmada ao G1 pelo Hospital da Restauração, no Centro de Recife, para onde o dançarino foi levado. Segundo Thiago Gravações, empresário do grupo 'Os Neiffs', do qual Jadson fazia parte, ele estava com a esposa, Dayana Araújo, no momento do acidente. Ela teve ferimentos leves no pé e na mão. O casal tem uma filha ainda bebê.

"A informação que recebi é de que ele estava voltando do interior, de uma festa da prefeitura, e foi desviar de um buraco, mas não conseguiu. A moto caiu no buraco e ele perdeu o controle e bateu na mureta do acostamento", disse Thiago ao G1.

Contudo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse ao portal que, além do acidente no buraco, Jadson e Dayana foram atingidos por um veículo. O motorista fugiu.

'Os Neiffs'

O grupo do qual Jadson fazia parte, chamado 'Os Neiffs', é famoso entre jovens de comunidades do Recife. Eles cantam e dançam brega-funk. O perfil deles no Instagram tem mais de 800 mil seguidores.

Só o perfil de Jadson acumula pouco mais de meio milhão de seguidores.

