O cunhado da adolescente de 17 anos que estava desaparecida há 23 dias no Paraná foi preso preventivamente nesta quinta-feira (6) suspeito de matar a jovem. O corpo de Flávia Gabriely Pires Pinto foi encontrado em um riacho em Jesuítas, no noroeste do Estado. As informações são do g1.

O caso é tratado pela Polícia Civil como morte violenta. Conforme o delegado Leandro Vadalá, responsável pelas investigações, o local onde a vítima foi encontrada foi indicado pelo próprio suspeito, após ser confrontado durante depoimento.

O suspeito, de 19 anos, é marido da irmã de Flávia. O nome dele não foi divulgado.

Flávia foi vista pela última vez no dia 13 de janeiro, ao sair da casa do namorado. O delegado disse que, inicialmente, o suspeito negou envolvimento no desaparecimento. No entanto, durante as investigações, foi descoberto que o próprio o cunhado buscou a jovem no dia em que ela sumiu.

"As diversas imagens e os elementos investigativos que foram angariados dentro do inquérito demonstraram realmente que ele estaria no local e inclusive teria buscado a vítima no momento do desaparecimento dela", disse o delegado ao g1.

Polícia investiga se houve uso de drogas

Na versão apresentada pelo suspeito à Polícia, ele e Flávia teriam saído para usar drogas, ela teria tido um problema e ele a empurrou no riacho. O delegado informou ainda que, segundo familiares, a vítima não usava drogas. A Polícia aguarda o resultado de laudos periciais.

Também não há indícios de que Flávia e o suspeito tivessem uma relação amorosa. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Formosa do Oeste.

