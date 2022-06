Corpo de mulher grávida é encontrado dentro de mala em São Paulo

O corpo de uma mulher grávida de 22 anos foi encontrado dentro de uma mala em uma região de mata na Estrada da Volta Fria, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

A vítima assassinada, identificada como Cíntia Silva dos Santos, foi vista pela última vez na quinta-feira (16), quando entrou em um carro de aplicativo para encontrar um ex-namorado, afirmaram familiares. As informações são do portal Uol.

O pai da mulher fez um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da filha no último domingo (20). O corpo da vítima foi reconhecido por familiares horas depois de ele ser encontrado.

Suspeitos

Paul Henry Verduraz, delegado responsável pelo caso, informou que a polícia trabalha com três suspeitos do crime: o ex-namorado, que ela teria visitado no dia que desapareceu, o atual namorado, que também é seu ex-padrasto, e o pai do bebê que Cíntia esperava.

O delegado afirmou que aguarda o resultado do laudo necroscópico para confirmar a causa da morte da jovem, mas disse que "é possível presumir que foi por duas lesões de faca". "Quem a matou estava com um sentimento de muita raiva, é isso que a gente presume", disse Verduraz.