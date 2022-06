Carioca que chorou com fome em entrevista a repórter da Globo recebe doações

Janete Evaristo, de 57 anos, a mulher que chorou ao relatar a fome que passava com a família e emocionou a repórter Lívia Torres, da TV Globo, recebeu ajuda de uma rede de solidariedade. Nesta quarta-feira (22), ela se reencontrou com a jornalista e relatou que recebeu diversas doações.

Além de alimentar a família de cinco pessoas, ela conseguiu dividir comida com outras mulheres que também passavam fome no Rio de Janeiro. As informações são do Metrópoles.

“O pouquinho que eu tiver e puder ajudar os outros… É muito bom, eu sinto uma paz. Então eu queria dizer obrigada e pedir pra ajudar as meninas da ONG também", informou a mulher. A ONG referida é a que Anjos da Tia Stellinha.

Dona Janete revelou ainda sonhos que tem: "Reformar a minha casa, pagar a faculdade da minha neta, pagar a formatura dela. Meu neto queria jogar futebol. E voltar a estudar, que seria meu sonho, pra mim ter um trabalho digno e mostrar meus netos que eu posso".

A repórter, que se emocionou na primeira reportagem nesta terça-feira (21), agradeceu por conhecer a carioca e disparou: “Também mudou a minha vida”.

Relato de fome

O relato de dona Janete foi dado durante uma transmissão ao vivo no Rio de Janeiro, nesta terça-feira. Após ver as lágrimas da entrevistada, a repórter Lívia Torres também se emocionou.

A jornalista realizava a cobertura da inauguração do projeto que busca reduzir os impactos da fome na capital carioca. Segundo o g1, o "Prato Feito Carioca do Andaraí" é uma iniciativa da Prefeitura do Rio, que distribui refeições a quem não tem o que comer e está em situação de vulnerabilidade alimentar.

"São cinco pessoas para comer na minha casa. Eram seis com minha filha que faleceu, fez dois anos agora, e meu marido que faleceu também, vai fazer seis meses", detalhou Dona Janete, que estava acompanhada de um neto.

Emocionada, ela interrompe a fala. Dona Janete está desempregada. "A gente tocou em um ponto difícil para a senhora, peço desculpas", disse Lívia Torres ao vê-la chorando.