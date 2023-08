Cinco pessoas são presas com ouro, cassiterita e armas em garimpo ilegal na Terra Yanomami

Cinco pessoas foram detidas dentro de um garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, em Xitei, no estado de Roraima. Em ação das Forças Armadas no último sábado (5), militares apreenderam três armas de fogo, nove munições, 800 kg do minério cassiterita e sete gramas de ouro, além de uma pequena quantidade de maconha, três recipientes de mercúrio e outros equipamentos.

As prisões de duas mulheres e três homens foram realizadas pela Operação Ágata Fronteira Norte. Eles foram transportados para Boa Vista, onde foram submetidos a exames clínicos física e encaminhados para a sede da Superintendência da Polícia Federal na cidade.

Na região do Xitei, há intensa presença de garimpeiros ilegais e já foram registrados ataques a tiros em 2022, quando um jovem indígena foi assassinado.

Ao todo, a Operação já contabilizou 131 presos e, segundo as Forças Armadas, já obteve uma redução de aproximadamente 95% nas atividades de garimpo ilegal na área. As desintrusões da Terra Yanomami são realizadas em conjunto com a Polícia Federal, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Ibama.

Maior terra do País

Maior território indígena brasileiro, a Terra Indígena Yanomami enfrenta uma grave crise sanitária na saúde causada por garimpeiros ilegais. Em 2022, a devastação chegou a 54% do total. Desde o dia 20 de janeiro, a área está em emergência de saúde pública.

Além da assistência em saúde, o Governo Federal atua para retirar garimpeiros do território. Desde junho, o Ministério da Defesa também passou a atuar na repressão aos invasores.

A invasão do garimpo predatório, além de impactar no aumento de doenças entre os indígenas, favorece a violência e os conflitos armados e devasta o meio ambiente - com o aumento do desmatamento, poluição de rios devido ao uso do mercúrio, e prejuízos para a caça e a pesca.