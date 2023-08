Homem é preso no interior de São Paulo pilotando moto com placa escrita a caneta

Um homem foi preso em Campo Limpo Paulista, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (4), ao ser flagrado pilotando uma moto com a placa pintada a caneta.

Segundo informações da Guarda Municipal, o veículo com a placa modificada foi identificado pelo sistema de monitoramento do Centro de Controle Operacional da cidade. Além da placa, a Guarda identificou que também havia sido suprimida a numeração do chassi e do motor da moto.

O crime

Adulterar, remarcar ou suprimir qualquer sinal de identificação do veículo sem autorização do órgão de trânsito competente é considerado crime, com punição de três a seis anos de reclusão, além de multa.