Ciclone em Santa Catarina balança prédio de luxo onde Neymar tem cobertura; veja vídeo

As torres do complexo residencial de luxo, Yachthouse, em Balneário Camboriú, foram registradas balançando, nessa quarta-feira (10), durante a passagem de um ciclone extratropical em Santa Catarina. O edifício, apontado como um dos mais altos do Brasil, segundo o Skycraper Center, é conhecido pelo investimento do jogador Neymar, que adquiriu uma das coberturas.

A oscilação provocada pela velocidade do vento é leve, conforme informou a construtora ao portal g1, e não chega a ser sentida na área interna do prédio devido a uma tecnologia de contraventamento utilizada na construção, oferecendo "amortecimento superior" em relação a outros métodos.

"As pessoas que trabalham neste momento na obra nem sentem os fortes ventos que atingem a região", informou a empresa através das redes sociais.

Com duas torres, o residencial de luxo tem 81 andares e mais de 281 metros de altura. Com mais de 200 apartamentos, a lista de proprietários tem diversos famosos, como o craque brasileiro.

É normal construções balançarem?

Segundo o engenheiro Bruno Franzmann, todos os prédios precisam ter algum nível de oscilação, ainda que essa não seja percebida. O movimento de balançar é natural e desejável, conforme o especialista, que já atuou em projetos de arranha-céus em Balneário Camboriú.

"Deixar o prédio em pé, que chamamos de estado limite último (ELU), é a parte mais simples (de projetar um edifício). O mais difícil é o conforto, garantir que as pessoas não sintam que o prédio está balançando, ainda que seja um movimento muito pequeno", explicou ao g1.

Ventos de mais de 100 km/h

Não há informações sobre qual a velocidade que as rajadas de vento atingiram no município, mas, conforme a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), responsável por monitorar as condições climáticas de Santa Catarina, cidades registraram ventos de mais de 70 km/h.

Em Urupema, região de serra do Estado, o ventou atingiu 111,85 km/h durante a manhã dessa quarta-feira.

Em uma avenida de Porto Velho, no litoral do Estado, a força dos ventos derrubou um outdoor de um mercado, segundo informações do g1. Cabos de energia se romperam com a queda, e segundo a administração do estabelecimento, a placa já foi removida do local.

