Ciclone extratropical deve provocar chuva e rajadas de ventos no Sul e Sudeste nos próximos dias

Estados do Sul e do Sudeste do país devem apresentar quedas nas temperaturas, chuvas fortes e rajadas de ventos de até 100 km/h em função de um ciclone extratropical, que se formou na costa brasileira entre a noite de terça (9) e a madrugada desta quarta-feira (10). Diferentes regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também para as cidades do litoral paulista receberam avisos de grande perigo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas volumosas no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Região Metropolitana de Curitiba; norte e sul de Santa Catarina; região Metropolitana de Porto Alegre, Serrana, e nordeste Rio-grandense.

A previsão do órgão é de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h.

Ventos em Santa Catarina

Em relação aos ventos costeiros, o alerta se destina para as regiões metropolitana de Curitiba, no Paraná; litoral sul de São Paulo e também para Grande Florianópolis, norte e sul catarinenses, região metropolitana de Porto Alegre, Vale do Itajaí, Serrana, e nordeste Rio-grandense.



Dessa forma, o Inmet informa que há grandes riscos de "danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário".

Para evitar transtornos, o órgão recomenda que os moradores desliguem aparelhos elétricos e quadro geral de energia; coloquem documentos e objetos de valor em sacos plásticos, em caso de enxurradas; e evitem permanecer ao ar livre se for confirmada a situação de perigo.