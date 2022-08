Resultado do Prouni 2022.2 é divulgado nesta terça (9); veja como consultar

O resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) 2022/2 será divulgado nesta terça-feira (9) no Portal Acesso Único do Ministério da Educação (MEC).

Os estudantes selecionados terão até o dia 17 de agosto para comprovarem as informações enviadas no ato da inscrição.

Já o resultado da segunda chamada estará disponível no próximo dia 22, com matrículas até 31 de agosto.

Os que não foram incluídos nas chamadas regulares poderão participar da lista de espera. Eles devem manifestar interesse nos dias 5 e 6 de setembro.

A divulgação da lista de espera sairá no dia 9 de setembro. As matrículas ficam para 10 e 16 de setembro.

O que é ProUni

O Prouni é o programa do Governo Federal que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. Nesta edição, mais de 190 mil bolsas serão ofertadas.

É preciso que o candidato tenha feito as edições de 2021 ou de 2020, ou ambas, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e tenha alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não tenha tirado zero na redação. Outra exigência é a de não ter participado do Enem na condição de treineiro. Será considerada a edição do Enem com a melhor média de notas.

Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior. Professores da rede pública de ensino também podem disputar uma bolsa exclusiva para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Nesse caso, não se aplica o limite de renda exigido dos demais candidatos.