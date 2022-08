WhatsApp lança função de esconder quem está 'online', bloquear prints e sair de grupos no sigilo

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira (9) três novas funções para aumentar a privacidade dos usuários. Será possível ocultar o status "online" e o "visto por último" das contas, além de bloquear capturas de tela (print screen) para mensagens de visualização única e sair de grupos de maneira sigilosa. As atualizações começam a ser disponibilizadas em celulares iOS e Android até o fim deste mês.

Para ocultar o status da conversa, o usuário deve ir em configurações e selecionar "Conta", seguido de "Privacidade" e em "Visto por último e online". Aqui, ele poderá escolher "Todos", "Meus contatos", "Meus contatos, exceto..." e "Ninguém").

O bloqueio de prints em mensagens de visualização única, incluindo fotos e vídeos, ainda está em fase de testes. O Whatsapp adiantou que a ideia é oferecer uma camada a mais de proteção para usuários. O recurso deve ser liberado "em breve".

No caso da saída silenciosa de grupos, a única novidade já disponível nesta terça-feira (9), o usuário poderá sair deles sem que todos sejam noticiados. Em vez de avisar todos os membros, apenas os administradores serão avisados.

'Conversas seguras'

O vice-presidente de Produto do WhatsApp, Ami Vora, justifica que a ideia das três ferramentas é aumentar o controle do usuário sobre as mensagens trocadas via aplicativo.

"Ao longo dos anos, adicionamos camadas de proteção interligadas para ajudar a manter suas conversas seguras, e os novos recursos são uma maneira de continuarmos fiéis ao compromisso de manter a privacidade de todas as mensagens (...). Acreditamos que o WhatsApp é o lugar mais seguro para ter uma conversa privada".