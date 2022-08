Marinha anuncia exercício militar com bombardeio em arquipélago e causa protestos de ambientalistas

A Marinha do Brasil anunciou que irá fazer um exercício militar, entre os dias 16 e 17 de agosto, no arquipélago de Alcatrazes, que fica a 35km do litoral de São Sebastião, em São Paulo.

De acordo com informações do portal Uol, um bombardeio será realizado no local, que é considerado como "Galápagos do Brasil" pela grande biodiversidade. O anúncio gerou uma repercussão negativa, e ativistas da causa ambiental fizeram protestos nas redes sociais.

O arquipélago possui cinco ilhas e os exercícios deverão acontecer na Ilha da Sapata, a segunda maior. Alcatrazes é um dos maiores sítios reprodutivos das aves marinhas do Brasil e também possui a maior diversidade de peixes do país.

Moradores e ambientalistas fizeram um abaixo assinado protestando contra o exercício militar da Marinha no local.

Em 2013, o governo de Dilma Rousseff (PT) baniu a utilização militar no arquipélago, e Alcatrazes foi declarado Refúgio de Vida Silvestre, sob proteção da própria Marinha. Em 2021, no entanto, foi anunciada a volta dos exercícios militares.