Sabine Boghici, presa por golpe milionário, deixava mãe sem comida, aponta investigação

A filha de uma idosa presa por golpe de mais de R$ 724 milhões contra a própria mãe, de 82 anos, teria colocado uma faca no pescoço da senhora, isolado ela de amigos e funcionários e deixou-a até mesmo sem alimentação. As informações foram confirmadas por investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) e publicadas pelo jornal Extra.

Sabine Coll Boghici, filha da vítima, é acusada de participação no crime e teria roubado diversas obras de arte da mãe. A denúncia teria sido feita pela própria idosa, que procurou a delegacia em questão no mês de janeiri deste ano.

"No começo do ano, ela contratou advogado e ele trouxe a idosa até a delegacia com um pedido para que apurássemos o caso. Isso acontece muito tempo depois. Por tudo que aconteceu, ela estava muito assustada e com muitos problemas: como você vai denunciar a filha?", disse o delegado Gilberto da Cruz Ribeiro, titular da DEAPTI.

Golpe milionário

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, no início de 2020, a filha da vítima elaborou um plano para roubar a mãe. Primeiro, ela contratou uma mulher para se passar por vidente e abordar a vítima na rua e alertá-la sobre a morte iminente da suspeita.

Em seguida, a suposta profeta levou a idosa até outras duas comparsas, apresentadas como sendo cartomante e mãe de santo. Na ocasião, a dupla confirmou a previsão e sugeriram que fosse realizado um "trabalho" para salvar a filha dela. Elas informaram que seria necessário pagar pelo serviço.

A vítima ficou assustada e decidiu contar o acontecido para a filha, que fingiu surpresa e insistiu que a mãe pagasse pelo procedimento. Em um intervalo de 15 dias, a idosa efetuou diversos pagamentos, que somaram R$ 5 milhões.

No início do suposto tratamento, a filha passou a isolar a mãe em casa, dispensando os funcionários do local. Em fevereiro, a vítima começou a desconfiar da relação entre a herdeira e as videntes e parou de realizar os repasses. Com o fim dos pagamentos, a mulher passou a agredir e ameaçar a própria mãe.

"As únicas visitas à residência eram feitas por comparsas, que passaram também a ameaçar a idosa, que voltou a realizar as transferências", diz a nota da Polícia.

