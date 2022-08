Quadro de Tarsila do Amaral é encontrado sob cama de suspeito preso por golpe de R$ 725 milhões

Uma mulher suspeita de roubar R$ 725 milhões da própria mãe foi presa, nesta quarta-feira (10), na Zona Sul do Rio de Janeiro. Supostamente enganada e ameaçada pela filha, a idosa realizou pagamentos sob extorsão e teve quadro roubados, entre eles o "Sol Poente" de Tarsila do Amaral, avaliado em R$ 250 milhões.

As investigações indicam que a filha contratou um grupo de indivíduos que se passaram por videntes e, assim, convenceram a vítima a pagar por um "trabalho espiritual" com intuito de salvá-la. No entanto, a idosa descobriu o esquema e passou a sofrer ameaças. As informações são do portal g1.

Os agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) saíram para cumprir, no total, seis mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Foram detidos, até as 9h30, os seguintes indivíduos:

A filha da idosa (não teve o nome divulgado);

Jacqueline Stanescos;

Gabriel Nicolau Traslaviña Hafliger;

Rosa Stanesco Nicolau (mãe de Gabriel).

Sol Poente de Tarsila do Amaral

Legenda: Pintado em 1929, o quadro integra a fase Antropofágica da pintora Foto: reprodução

A obra da artista brasileira foi encontrada sob o estrado da cama de Gabriel Nicolau, uma das quatro pessoas presas por suspeita de envolvimento no esquema, segundo informações do g1.

Pintado em 1929, o quadro integra a fase Antropofágica de Tarsila do Amaral, período em que ela usava cores fortes para retratar temas do próprio imaginário, segundo o site oficial a pintora.

O quadro é em óleo sobre tela, com 54 x 65 centímetros de tamanho. Outra obra que também é dessa fase é Abaporu, que não faz parte da investigação.

Além de "Sol Poente", "O Sono", pintando em 1928, também está na lista de itens roubados da idosa.

Como aconteceu o golpe milionário

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, no início de 2020, a filha da vítima elaborou um plano para roubar a mãe. Primeiro, ela contratou uma mulher para se passar por vidente e abordar a vítima na rua e alertá-la sobre a morte iminente da suspeita.

Em seguida, a suposta profeta levou a idosa até outras duas comparsas, apresentadas como sendo cartomante e mãe de santo. Na ocasião, a dupla confirmou a previsão e sugeriram que fosse realizado um "trabalho" para salvar a filha dela. Elas informaram que seria necessário pagar pelo serviço.

A vítima ficou assustada e decidiu contar o acontecido para a filha, que fingiu surpresa e insistiu que a mãe pagasse pelo procedimento. Em um intervalo de 15 dias, a idosa efetuou diversos pagamentos, que somaram R$ 5 milhões.

No início do suposto tratamento, a filha passou a isolar a mãe em casa, dispensando os funcionários do local. Em fevereiro, a vítima começou a desconfiar da relação entre a herdeira e as videntes e parou de realizar os repasses. Com o fim dos pagamentos, a mulher passou a agredir e ameaçar a própria mãe.

"As únicas visitas à residência eram feitas por comparsas, que passaram também a ameaçar a idosa, que voltou a realizar as transferências", diz a nota da Polícia.

Obras de artes roubadas

Ao todo, foram roubados e vendidos 16 quadros para galerias de arte. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, um dos estabelecimentos, que fica em São Paulo, comprou três das obras com valor estimado em R$ 300 milhões. O trio foi recuperado. Pelo menos outras dez foram revendidas para o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba), na Argentina.

O dono da galeria paulista declarou à Polícia que não desconfiou que os quadros fossem roubados, pois, segundo ele, conhecia a família e disse ter recebido os objetos da própria filha da idosa.

A vítima era casada com um colecionador e negociador de arte. Após a morte do esposo, ela herdou as obras.

A idosa estima que somente os itens plásticos representem um prejuízo de R$ 709 milhões. Segundo a Polícia, também foram roubados R$ 6 milhões em joias, além dos R$ 5 milhões pelo "trabalho espiritual" e mais R$ 4 milhões transferidos sob ameaça, totalizando um montante de R$ 725 milhões.

Confira a lista de quadros roubados e o valor estimados de cada pela vítima:

O Sono, de Tarsila do Amaral: R$ 300 milhões;

Sol Poente, de Tarsila do Amaral: R$ 250 milhões;

Pont Neuf, de Tarsila do Amaral: R$ 150 milhões;

O Menino, de Alberto Guignard: R$ 2 milhões;

Elevador Social, de Rubens Gerchman: R$ 1,5 milhão

Mascaradas, de Di Cavalcanti: R$ 1,5 milhão;

Maquete Para Meu Espelho, de Antônio Dias: R$ 1,5 milhão;

Aquarela sem título, de Cícero Dias: R$ 1 milhão;

Coruja ao Luar, de Kao Chi-Feng: R$ 1 milhão;

Ela, aquarela, de Cícero Dias: R$ 1 milhão;

Porto de Pesca rem Hong-Kong, de Kao Chien-Fu: R$ 1 milhão;

Mulher na Igreja, de llya Glazunov: R$ 500 mil;

Desenho representando uma paisagem, 1935, de Alberto Guignard: R$ 150 mil;

Église Saint Paul, de Emeric Marcier: R$ 150 mil;

Retrato, de Michel Macreau: R$ 150 mil;

Rue des Rosiers, de Emeric Marcier: R$ 150 mil.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste