WhatsApp permitirá apagar mensagens para todos até dois dias após envio

O WhatsApp permitirá que usuário apaguem mensagens para todas as pessoas nas conversas até dois dias após o envio. A opção de excluir textos enviados já existe, mas o tempo em que é possível realizar a ação é menor. A novidade faz parte da série de novas funções anunciadas nesta terça-feira (8) pelo aplicativo.

Atualmente, a opção de excluir mensagens para todos os envolvidos na conversação está disponível somente até uma hora, oito minutos e 16 segundos após o envio. Após esse período, o usuário pode apenas apagar o texto para ele mesmo, a função "apagar para mim".

A ferramenta de deletar mensagens para outras pessoas foi introduzida em 2017 no aplicativo, na época do lançamento o limite de tempo era de apenas sete minutos.

Como apagar mensagens no WhatsApp

Para excluir mensagens já enviadas através do WhatsApp é preciso segurar o dedo sobre o texto enviado para selecioná-lo. Em seguida, no topo da tela, clique no ícone da lixeira e selecione a opção que prefere: "apagar para mim" ou "apagar para todos".

A primeira alternativa deleta a mensagem apenas do usuário do celular, já a segunda permite apagar o texto tanto do remetente quanto do destinatário.

Ocultar status 'online'

Além do aumento do tempo para apagar mensagens enviadas, o aplicativo ainda divulgou nesta semana que deve permitir que usuários ocultem o status "online", bloquem captura de tela (print) de imagens de visualização única e saiam de grupo silenciosamente. As atualizações começam a ser disponibilizadas em celulares iOS e Android até o fim deste mês, conforme a empresa.

O vice-presidente de Produto do WhatsApp, Ami Vora, justifica que a ideia das três ferramentas é aumentar o controle do usuário sobre as mensagens trocadas via aplicativo.

"Ao longo dos anos, adicionamos camadas de proteção interligadas para ajudar a manter suas conversas seguras, e os novos recursos são uma maneira de continuarmos fiéis ao compromisso de manter a privacidade de todas as mensagens (...). Acreditamos que o WhatsApp é o lugar mais seguro para ter uma conversa privada".

