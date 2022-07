Instagram desiste de mostrar vídeos em tela cheia no feed

Críticas de usuários

Os novos formatos vêm sendo alvo de críticas entre os usuários há meses, especialmente em relação à priorização de vídeos na plataforma.

Na última segunda-feira (25), o movimento ganhou peso com uma publicação compartilhada pelas irmãs influenciadoras Kim Kardashian e Kylie Jenner, que criticava as mudanças na rede social.

"Faça o Instagram ser o Instagram de novo. Pare de tentar ser o TikTok, eu só quero ver fotos fofas dos meus amigos", diz a postagem.

Ainda na entrevista, Mosseri disse que a mudança no foco de fotos para vídeos já pode ser observado há bastante tempo, antes mesmo do crescimento do TikTok, mas admitiu que os testes do Instagram nessa direção ainda não deram certo.

"Para os novos designs de feed, as pessoas estão frustradas e os dados de uso não são ótimos", disse o executivo.