Site que vende moedas comemorativas sai do ar e gera reclamações nas redes sociais

O site Clube da Medalha, indicado pelo Banco Central (BC) para a compra de moedas comemorativas aos 200 anos da Independência do Brasil, está constantemente fora do ar, o que gerou reclamações de compradores. Nas redes sociais, clientes contam ainda sobre a dificuldade em finalizar as transações.

As moedas foram anunciadas pelo BC na terça-feira (26). Algumas pessoas conseguem adicionar os itens no carrinho do site, mas a plataforma cai durante os passos seguintes.

Na manhã desta quinta-feira (28), às 11h20, o site estava completamente fora do ar. "O site do Clube da Medalha não aguentou o tranco", comentou um internauta no Twitter.

Outro comentou que tenta comprar a moeda de prata desde o dia do lançamento, mas compartilhou sua frustração com a instabilidade do site indicado pelo Banco.

Moedas comemorativas

Uma das moedas tem aplicação de cor, sendo a primeira do Brasil. Elas estão disponíveis nas modalidades "prata" e "Cuproníquel".

A moeda de prata tem valor de face de R$ 5, mas é vendida por R$ 420. Já a cuproníquel, tem valor de face de R$ 2 e custará R$ 34. Elas foram produzidas pela Casa da Moeda.