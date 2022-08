Ciclone extratropical: veja ao vivo a rota do fenômeno que atinge Sul e Sudeste

Uma frente fria associada a um ciclone extratropical tem causado chuvas e ventos intensos no Sul e no Sudeste desde essa terça-feira (9). As rajadas podem passar dos 100 km/h no lesteda região Sul, principalmente em Santa Catarina, além do sudeste de São Paulo e parte do Rio de Janeiro.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos meteorológicos específicos para as regiões afetadas. Há alerta de grande perigo, na cor vermelha, para ventos costeiros e chuvas intensas.

Alerta

Conforme Inmet a previsão nesta quarta-feira (10) é de chuva superior a 60 mm ou maior do 100 mm nas seguintes regiões: Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Norte Catarinense, Litoral Sul Paulista, Metropolitana de Curitiba

Há chances ainda de neve na serra catarinense. O ciclone e o ar frio possibilitam ainda a formação de geadas entre esta quinta-feira (11) e sexta-feira (12), no Sul e também em regiões sudestinas como o sul de Minas Gerais.

'Prédio do Neymar' balança com ciclone

As torres do edifício Yachthouse, em Balneário Camboriú, onde Neymar comprou uma cobertura ainda na planta, foram flagradas em vídeo balançado durante a passagem do ciclone nesta quarta. A construtora informou que a oscilação foi leve e não foi sentida dentro.

No conhecido "prédio do Neymar" há uma tecnologia de "contraventamento", utilizada ainda na construção. Isso oferece amortecimento.

Clube flutuante é destruído

Um clube flutuante na praia de Balneário Camboriú, no litoral norte de SC, foi arrastado ao mar pelo ciclone e ficou à deriva. Não havia ninguém no local no momento.

Legenda: A "balada flutuante", que não contava com clientes na hora, se partiu ao meio e naufragou Foto: Reprodução

Barcos de resgate foram acionados, mas não conseguiram conter a plataforma do Dejour Club. O vento forte a partiu no meio e a fez naufragar.