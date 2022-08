Mulher de Marcola é alvo de operação da PF sobre grupo suspeito de planejar fugas de presídios

A residência de Cynthia Giglioli da Silva, esposa de Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, foi alvo de buscas da Polícia Federal nesta quarta-feira (10). A casa está localiza em Alphaville, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira (10).

A esposa de Marcola é um dos alvos de uma operação da PF contra grupo suspeito de planejar a fuga de chefes de uma organização criminosa presos nas Penitenciárias Federais de Brasília e de Porto Velho, em Rondônia. Além dessa, a casa da irmã de Cinthia também foi alvo de mandados de buscas.

Em março deste ano, Marcola foi transferido da Penitenciária Federal de Brasília, onde estava preso desde 2019. Ao todo, 11 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal, nas cidades de Campo Grande e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, Santos e Presidente Prudente.

Além dos resgates dos chefes do grupo, a Polícia Federal afirma que a organização criminosa tinha planos de sequestrar autoridades para conseguir a soltura de criminosos.

Outras investigações

Esta, inclusive, não é a primeira vez que Cynthia é alvo de operação. Em 2020, virou suspeita por lavagem de dinheiro em investigação sobre o patrimônio de familiares de Marcola.

Em 2008, ela também chegou a ser condenada pela Justiça de SP pela acusação de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

