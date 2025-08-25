Cavalo morre queimado em incêndio supostamente criminoso em fazenda de MG

Um cavalo morreu queimado durante um incêndio na manhã de domingo (24) no município de Itaú, Minas Gerais. O animal estava na baia da fazenda em uma propriedade rural no bairro da Liberdade.

O caso ganhou repercussão após uma associação de proteção animal publicar, nas redes sociais, vídeos relacionados ao incêndio, levantando suspeitas de maus-tratos com esses animais.

Tudo começou por volta das 7h da manhã. Dentro do local, que não tinha energia elétrica ou fiação exposta, segundo os proprietários, havia também uma fêmea, que foi resgatada a tempo, mas o macho não resistiu às chamas.

As causas do incêndio são desconhecidas. De acordo com a Polícia Militar, os donos da propriedade decidiram não registrar um boletim de ocorrência. Um caminhão-pipa foi disponibilizado pela prefeitura de Itaú e ajudou no combate às chamas.

Suspeita de maus-tratos

Uma entidade ligada à proteção animal pediu ajuda para identificar o responsável pelo ato e pede justiça pelo animal, após a publicação de vídeos que levantam a suspeita de maus-tratos.

"Nessa baia haviam um casal de cavalos, a fêmea, que estava prenha foi socorrida a tempo, mas perdeu a cria, já o macho, nada pode se fazer! Por isso, quem souber quem fez essa atrocidade, saia do anonimato e nos ajudem a fazer justiça por esse animal", afirmou a legenda da publicação.