Cachorro 'se rende' junto com suspeitos em operação policial em São Paulo

Imagens de um cachorro "se rendendo" junto com três suspeitos presos durante uma operação policial na cidade de Americana, em São Paulo, viralizaram nas redes sociais nesta quinta-feira (28). O registro feito pelos policiais mostra o cão e os homens deitados enquanto a equipe revista o imóvel. As informações são do portal g1.

O trio foi detido com um carregamento de 1,1 tonelada de maconha em uma chácara do bairro Vila Real, em Hortolândia, também em São Paulo. A operação foi realizada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) do município.

Policiais informaram que o cachorro da raça rottweiler fazia a segurança do local onde ocorreu a apreensão da droga.

Após a prisão do trio, o animal permaneceu na casa com a dona da chácara. Além dele, outros dois cães também ficaram com a mulher.

Ainda de acordo com a publicação, a Polícia Civil vai retornar à chácara na sexta-feira (29) para verificar as condições dos cães e avaliar a necessidade de acionar uma ONG de proteção animal.