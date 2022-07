Mulher é agredida e jogada em viela de conjunto habitacional em São Paulo

Uma mulher de 26 anos foi intubada após ter sido encontrada com marcas de agressão no chão de uma viela de um conjunto habitacional em Guarujá, no litoral de São Paulo. A mãe da autônoma disse, nesta quinta-feira (28), que o suspeito do crime é o companheiro da filha. As informações são do G1.

Andressa dos Santos Freitas tem quadro clínico estável na Unidade de terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Amaro, para onde foi levada depois de receber os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento Rodoviária.

Segundo a mãe da jovem, Roberta Cristina Neves dos Santos, a filha e o homem mantinham um relacionamento há cerca de dois anos. Contudo, o genro tinha comportamento agressivo e possessivo com a mulher.

No dia do crime, o casal teria ido buscar o filho de um ano na casa de uma tia de Andressa. A criança havia passado a noite com ela para os pais irem em um "baile".

Roberta contou ao G1 que moradores viram Andressa e o companheiro chegando de Uber. O homem estava alterado e bateu a porta do veículo. Ele teria agredido a jovem por ciúmes.

Agressão

A Polícia Militar citou em nota que foi acionada para uma "ocorrência de agressão" na UPA Rodoviária. "Ao chegar na unidade de saúde, constataram que a vítima havia sido transferida para o Hospital Santo Amaro (HSA), pois havia a necessidade de atendimento por um médico neurologista".

Ainda conforme a corporação, o homem, "nada declarou aos policiais". Ele também passou por atendimento médico, mas nenhuma lesão foi constatada.