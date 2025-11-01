Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bem-vindo, novembro! Veja 10 mensagens para celebrar o novo mês

O esquenta para o fim de ano pode ser uma ótima oportunidade para refletir e se preparar para o recomeço.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagem de jardim com flores coloridas e várias borboletas voando sobre elas, criando uma cena vibrante e natural.
Legenda: Mês é o penúltimo do ano.
Foto: Molishka/Shutterstock.

O mês de novembro, que se inicia neste sábado (1º), marca o início dos preparativos para os festejos de fim de ano. Os enfeites de Natal começam a ser colocados e as férias e confraternizações de muitos brasileiros se aproximam. 

Além do clima de reflexão e finalização, novembro será um dos melhores meses para os amantes de feriados. Três celebrações nacionais tornam o mês um dos mais esperados para o descanso dos brasileiros: Dia de Finados (2), importante data espiritual, a Proclamação da República (15), comemorada desde 1889 e o Dia Nacional da Consciência Negra (20), feriado que desde 2023 é válido em todo o País.

Veja também

teaser image
País

Veja lista de feriados e datas comemorativas de novembro

teaser image
Ceará

Dia de Finados: Veja o que abre e fecha em Fortaleza

teaser image
País

Férias 2026: saiba quando sair e aproveite mais dias

Tempo de reflexão

O novo mês carrega a expectativa de encerramento de ciclos e a oportunidade de organizar o que ficou pendente ao longo do ano. A contagem regressiva para a virada do ano leva muitos a passar o mês de novembro avaliando as conquistas, identificando o que ainda pode ser melhorado e planejando o futuro.

Para auxiliar esse processo de reflexão e tentar atenuar essa corrida contra o tempo, o Diário do Nordeste escolheu 10 mensagens que podem inspirar o início deste novo mês. Confira: 

10 mensagens para celebrar o começo de novembro

  1. O mês de novembro é a oportunidade perfeita para reavaliar suas prioridades e seguir apenas com o que importa. O recomeço está logo à frente!
  2. Novembro é o mês do renascimento. Que a gente renove as esperanças, os sonhos e as energias para seguir em frente!
  3. Este mês é um convite para acreditar que, mesmo em períodos mais curtos, há tempo suficiente para fazer a diferença. O ano ainda não acabou. Vamos juntos!
  4. Novembro nos ensina que o tempo é precioso. Que possamos usá-lo para construir memórias, fortalecer laços e seguir em direção a novos sonhos e metas!
  5. O tempo não para. Por isso, vamos aproveitar esse fim de ano para planejar o próximo. Quer saber quem você vai ser em 2026? A resposta já está em novembro!
  6. Um novo mês chega, o que significa espaço para o ímpeto dos recomeços. Bem-vindo, novembro!
  7. Você piscou e já estamos no fim do ano de 2025... Lembre-se: nunca é tarde para tirar planos do papel. Seja tão bem-vindo quanto lindo, novembro!"
  8. Pare, reflita, reconheça e celebre! Novembro vem com promessas de renovação. Que possamos aproveitá-las ao máximo!
  9. Quando se está conectado consigo mesmo e focado em seus objetivos, todos os meses são uma nova chance de realizar um sonho! Seja bem-vindo, novembro!
  10. Encare esse novo mês como uma página em branco, uma nova oportunidade para escrever seu futuro. Então, agarre logo uma caneta e não esqueça: você é o único autor da sua história.
Assuntos Relacionados
Imagem de jardim com flores coloridas e várias borboletas voando sobre elas, criando uma cena vibrante e natural.
País

Bem-vindo, novembro! Veja 10 mensagens para celebrar o novo mês

O esquenta para o fim de ano pode ser uma ótima oportunidade para refletir e se preparar para o recomeço.

Redação
Há 18 minutos
Suposto líder do CV identificado por câmeras do Smart Sampa em São Paulo, suspeito teria escapado da megaoperação no Rio.
País

Líder do CV é preso no centro de São Paulo após ação de câmeras do Smart Sampa

Homem é suspeito de ter fugido do Rio de Janeiro antes de megaoperação contra facção.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de Elizabete Arraçaba para matéria sobre mãe é denunciada por suspeita de matar filha com chumbinho.
País

Mãe é denunciada por suspeita de matar filha com chumbinho

O caso foi registrado na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo.

Redação
31 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, e Edgard Alves de Andrade, o Doca, líderes da hierarquia da facção Comando Vermelho.
País

Saiba quem são os líderes mais procurados na hierarquia do Comando Vermelho

Criminosos não foram capturados em operação e continuam na mira da polícia.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagens de Belém com informações sobre a COP 30.
País

COP 30 em Belém terá representantes de 143 países, confirma secretário

Representantes dos Estados Unidos e da Argentina não confirmaram presença.

Redação
31 de Outubro de 2025
Governo do RJ começa a divulgar identidade de mortos em operação e confirma 4 cearenses
País

Governo do RJ começa a divulgar identidade de mortos em operação e confirma 4 cearenses

Primeiros nomes de suspeitos mortos identificados foram divulgados pelo governador Claudio Castro.

Redação
31 de Outubro de 2025
Armas e dinheiro foram apreendidos policiais federais
País

O que se sabe sobre operação da PF contra o desvio de R$ 813 milhões em Pix

Esquema envolvia fraudes eletrônicas e o uso de cripto ativos.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem mostra mão de uma pessoa segurando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira em frente à grade de um carro.
País

Ministro diz que Governo oferecerá aulas gratuitas para CNH

Candidatos poderão aprender conteúdos teóricos fora das autoescolas.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de governadores aliados para matéria sobre consórcio da paz após megaoperação no RJ.
País

Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

Ação busca integrar os estados, garantindo apoio operacional e financeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem dos corpos após operação no Rio de Janeiro. Imagem usada em matéria sobre força-tarefa criada pelo IML para perícia dos mortos.
País

IML monta força-tarefa para identificação dos 121 mortos após operação no Rio

O acesso ao IML foi limitado pelo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025
Foto do presidente da Argentina Javier Milei para ilustrar matéria sobre reforço na fronteira do Brasil.
País

Argentina e Paraguai reforçam fronteiras com o Brasil após operação no Rio de Janeiro

O objetivo dos dois países é evitar a entrada de integrantes de organizações criminosas.

Redação e Agência Brasil
30 de Outubro de 2025
Fachada do Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) no Rio de Janeiro, familiares sentados aguardando liberação dos corpos da megaoperação. Imagem usada para matéria sobre Defensoria Pública ser barrada em perícia dos mortos no IML.
País

Defensoria Pública é barrada em perícia de mortos da megaoperação no Rio

Servidores não conseguiram acompanhar a necropsia no IML.

Redação
30 de Outubro de 2025
Dinheiro apreendido ilustra matéria sobre operação contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC.
País

Operação contra o PCC prende 'Diabo Loiro' em SP

Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro. Entre os alvos estão traficantes, empresários, agiotas e influenciadores.

Redação
30 de Outubro de 2025
Japinha em fotos publicadas nas redes. Em uma dela com uma arma e outra com um cigarro.
País

'Japinha do CV' está entre os mortos em megaoperação no Rio; saiba quem é

Mulher teria reagido à abordagem, disparando contra os policiais.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem mostra selfie do 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, morto em megaoperação no Rio de Janeiro, sorrindo ao lado da esposa, a gerente de vendas Jéssica Araújo.
País

Mulher revela últimas mensagens de policial morto no RJ

Militar conversou com a esposa enquanto atuava em operação contra o CV.

Carol Melo
30 de Outubro de 2025
Cleiton e Heber morreram durante megaoperação
País

Policiais mortos em megaoperação no Rio serão enterrados nesta quinta (30)

Corpos de dois sargentos serão sepultados. Quatro policiais morreram na operação.

Redação
30 de Outubro de 2025
Foto do presidente Lula para ilustrar a matéria sobre a megaoperação no Rio de Janeiro.
País

‘Não podemos aceitar’: Lula publica nota contra crime organizado após megaoperação no Rio

No texto, Lula citou a aprovação da PEC da Segurança.

Bergson Araujo Costa
29 de Outubro de 2025
Foto de ato em homenagem às vítimas no massacre do Carandiru.
País

Com 121 mortes, operação policial ultrapassa massacre do Carandiru

A ofensiva no Carandiru causou a morte de 111 detentos.

Redação e Agência Brasil
29 de Outubro de 2025
Coletiva de imprensa no Palácio Guanabara com o governador do estado do Rio de Janeiro e o Ministro da Justiça.
País

Governo do RJ anuncia escritório contra facções em parceria com a União

Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, apoio ocorre dentro dos limites constitucionais.

Lucas Monteiro
29 de Outubro de 2025
Imagens de policiais militares para matéria sobre megaoperação que cria muro do Bope para encurralar traficantes no RJ.
País

Megaoperação cria 'muro do Bope' para encurralar suspeitos no Rio

Estratégia buscava encaminhar os traficantes para a região de mata perto do Complexo da Penha.

Redação
29 de Outubro de 2025