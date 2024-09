Bebê de 1 ano é internada após ingerir cocaína e álcool em SP; criança não tem previsão de alta

Uma bebê de um ano está internada, sem previsão de alta, após ingerir cocaína e álcool. A criança foi admitida nesta segunda-feira (16) com um quadro de insuficiência respiratória aguda no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), no interior de São Paulo. As informações são do g1.

A bisavó da criança relatou que os pais da bebê são usuários de drogas e estavam consumindo as substâncias próximo à filha na última sexta-feira (13). O caso é investigado pela Polícia como maus-tratos.

A mãe da menina relatou a Polícia que a filha supostamente teve acesso à substância quando ela realizava uma faxina na casa de uma amiga. A princípio, a mulher achava que a criança havia ingerido querosene. Ela foi encaminhada à Unidade Pré-Hospitalar (UPH).

Nesta segunda, a paciente foi transferida para o CHS e após a realização de um exame toxicológico foi constatado intoxicações por cocaína e etanol.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a mãe da criança não permaneceu no hospital. O Conselho Tutelar já revelou que a menina será afastada da mãe. A família também poderá perder a guarda da criança.