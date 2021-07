Bancários e funcionários dos Correios terão prioridade em vacinação contra Covid, anuncia Ministério

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na tarde desta terça-feira (6) a inclusão de bancários e trabalhadores dos Correios nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19.

O anúncio foi feito no Palácio do Planalto e publicado no Twitter do Ministério da Saúde. Conforme Queiroga, ambas as categorias têm papel essencial para que a economia continue fluindo no País.

Ainda conforme a pasta, ainda será divulgada nos próximos dias uma nota técnica com o detalhamento da medida.

Segundo informações do portal G1, o ministro e os presidentes da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Correios, assim como o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, estiveram reunidos nesta terça. Após o encontro, a inclusão dos grupos foi confirmada.

Legenda: O anúncio foi feito no Palácio do Planalto e publicado no twitter do Ministério da Saúde Foto: Reprodução Twitter

Protestos

Ainda na manhã desta terça-feira, os trabalhadores do sistema bancário e dos Correios protestaram em frente ao Ministério da Saúde. Logo depois, foram recebidos por Queiroga.

O presidente do sindicato dos bancários, Kleytton Morais, afirma que a categoria reúne 503 mil pessoas. Já os trabalhadores dos Correios no País somam 90 mil, conforme a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da ECT, Amanda Curcino.