Avós pulam de prédio após neta atear fogo em sofá, em Minas Gerais; veja vídeo

Um casal precisou pular da janela de um apartamento no quarto andar para escapar de um incêndio em Patos de Minas (MG), na tarde deste sábado (14). As informações são do portal g1.

A neta deles, de 11 anos, teria ateado fogo em um sofá do apartamento após uma discussão, começando o incêndio. A criança saiu do apartamento e desceu pelas escadas.

Os avós estavam no quarto e, como o fogo se espalhou rapidamente, precisaram pular pela janela. Vizinhos colocaram colchões embaixo da janela, que amorteceram a queda.

Veja também

A avó da menina foi encaminhada ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) com dores nas pernas e no peito. O homem não precisou ser hospitalizado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram policiais auxiliando os moradores. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atenderam à ocorrência.