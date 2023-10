Vídeo mostra momento em que turbina de avião explode após decolagem no RJ

Um vídeo publicado na última quinta-feira (12), no TikTok, mostra o momento em que a turbina de um avião explode após decolar no Rio de Janeiro com destino a São Paulo.

A gravação foi feita pela empresária Sabrina Charello, de 21 anos, que publicou o registro no TikTok e viralizou. O caso aconteceu na segunda-feira (9).

Em entrevista ao G1, Sabrina contou que começou a ouvir barulhos estranhos quando o avião decolou. "Deu uns 20 minutos de voo quando aconteceu a explosão. Foi um barulho muito alto. A gente ficou pensando ‘meu Deus, o que aconteceu?’. A gente ficou tremendo, nervoso e suando frio. Foi horrível. O avião deu uma desestabilizada e perdeu a velocidade no mesmo momento", relembrou.

O voo estava sendo operado pela Gol e decolou do aeroporto de Santos Dumont (SDU) com destino a Congonhas (CGH), mas após a explosão o piloto alternou a rota para o Galeão (GIG). A empresa relatou que houve "problemas técnicos no motor".