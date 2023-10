Grupo de 175 israelenses convocados pelo serviço militar freta avião de SP para retornar ao país

Após convocação para o serviço militar, um grupo de 175 israelenses saiu de São Paulo em direção a Israel na tarde desta sexta-feira (13). O Consulado de Israel no Brasil detalhou que os jovens têm idades entre 20 a 30 anos, e estavam em diferentes países da América do Sul.

Para retornarem ao próprio país, fretaram um avião, financiado pela comunidade judaica brasileira e pela organização de arrecadação de fundo para Israel, chamada Keren Hayesod.

A aeronave saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Em entrevista à TV Globo, o paramédico Daniel Taller, 29 anos, detalhou que estava fazendo uma pesquisa com povos indígenas na Colômbia quando foi convocado.

"Eles (palestinos) sofrem, mas não por nossa causa, e sim por causa do Hamas", disse.

A quem pertence a Faixa de Gaza?

O conflito entre israelenses e palestinos remonta ao início do século passado. Uma migração em massa de judeus de vários países para a Palestina, entre a segunda metade do século 19 e a primeira metade do século 20, provocou uma mudança na demografia local.

A região, que até 1917 pertencia ao Império Otomano e depois, até 1948, foi um protetorado britânico, é majoritariamente árabe e passou a ter uma população judaica cada vez maior.

Legenda: Unidade de elite das forças de Israel durante recuperação de posto militar Foto: Reprodução/Twitter/Força de Defesa de Israel

Houve confrontos entre árabes e judeus nos primeiros anos de mandato britânico na Palestina e assim começaram a ser discutidas as medidas a serem adotadas.

Em 1947, pouco antes da retirada dos britânicos, a Organização das Nações Unidas (ONU) pôs em prática um plano de divisão do território em duas partes, sendo uma para os judeus e outra para os árabes. Porém, uma guerra civil entre os dois povos foi gerada devido à insatisfação em torno desse mapa.

Faixa de Gaza é um país ou estado?

A área não é um país, mas sim uma região que, com mais de 2 milhões de pessoas, desde 2007 é controlada pelo grupo palestino Hamas.

Gaza fazia parte do Império Otomano antes de ser ocupada pelo Reino Unido de 1918 a 1948 e pelo Egito de 1948 a 1967. Em 1967, durante a chamada "Guerra dos Seis Dias", Israel tomou a Faixa de Gaza do Egito e a Cisjordânia da Jordânia.

Os palestinos reivindicam esses territórios para si e os consideram como parte de um futuro Estado.

Israel controlou Gaza durante 38 anos, onde construiu 21 assentamentos judaicos. Em 2005, após pressões domésticas e externas, o país decidiu unilateralmente pela retirada de suas forças e dos 9 mil colonos da área, desmantelando todos os assentamentos.