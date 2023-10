Segundo voo da FAB com brasileiros resgatados em Israel pousa no Rio de Janeiro nesta quinta (12)

O segundo avião da Força Aérea Brasileira (FAB) enviado para resgatar brasileiros que estavam em Israel pousou, por volta das 2h14, desta madrugada de quinta-feira (12), na Base Aérea do Galeão, Zona Norte do Rio de Janeiro. Os 214 passageiros descolaram da capital Tel Aviv na quarta-feira (11), e desembarcaram no país natal, após o início do conflito entre a nação israelense e o Hamas.

Além dos cidadãos, a aeronave, modelo KC-30, trouxe ainda um cachorro e três gatos. Ela decolou no dia anterior, por volta das 12h30 (horário de Brasília), e transportou pessoas que estavam em Jerusalém. As informações são do portal G1.

O Itamaraty informou, em coletiva de imprensa, que idosos, grávidas e crianças são grupos prioritários da Operação Voltando em Paz, que realiza a repatriação dos brasileiros que estão em solo israelense.

Na quarta-feira, os primeiros 40 passageiros transportado em um jato da FAB de Israel chegou ao Rio, por volta das 8h40. Eles chegaram ao Brasil no primeiro voo da Força Aérea a pousar no País, especificamente em Brasília, na madrugada desse mesmo dia.

Mais de 2,7 mil brasileiros desejam retornar

O diretor do Departamento de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores, Aloyzio Mares Dias, detalhou que mais de 2,7 mil brasileiros preencheram os formulários para iniciar o processo de repatriação ao Brasil. Desse total, 425 já chegaram ou embarcaram em direção ao País.

Mais quatro aviões devem chegar ao território brasileiro até o próximo domingo (15). Ao todo, seis aviões vinculados à força militar devem buscar os brasileiros em solo israelense, conforme o portal Uol.

Além dos cidadãos na nação do Oriente Médio, há cerca de 30 pessoas na Faixa de Gaza e que desejam deixar o local. No entanto, a região está sob ataque e já foi bombardeada, tornando a repatriação complexa. O plano do governo é realizar a retirada deles por terra, através do Egito, mas é necessário a autorização do Cairo.

Cronograma de repatriação

1° voo chegou em Brasília na madrugada de quarta, com 211 passageiros;

2° voo pousou no Rio de Janeiro na noite de quinta, com 214 passageiros;

3° voo terá escala em Recife e destino final em Guarulhos na manhã de sexta (13) e trará 60 pessoas;

4° voo chegará no Rio de Janeiro na noite de sexta (13) com 210 pessoas;

5° voo pousará no Rio de Janeiro no sábado (14) com 210 pessoas.

A partir de domingo (15), um novo cronograma será elaborado pelo governo para buscar brasileiros que desejam regressar ao País.