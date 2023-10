Quinto voo com 215 brasileiros resgatados de Israel chega ao Brasil neste domingo (15)

O quinto voo com brasileiros resgatados de Israel chegou ao Brasil na madrugada deste domingo (15). Voltaram ao País 215 brasileiros, entre eles nove bebês e 16 animais de estimação.

A operação 'Voltando em Paz' já resgatou 916 pessoas da região, do conflito entre Israel e o grupo Hamas, segundo o Governo Federal. Ao todo, 24 pets foram trazidos nos voos, na cabine ou no porão das aeronaves.

Mais de 2,7 mil brasileiros com interesse em retornar foram identificados pelas embaixadas do Brasil por um formulário online. Têm prioridade brasileiros sem passagens, gestantes, idosos, mulheres e crianças.

Também há garantia de ônibus das principais cidades de Israel para o aeroporto de Tel Aviv, segundo o Governo Federal. Os voos com repatriados desembarcaram em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife.

A primeira aeronave desembarcou no Brasil na quarta-feira (11), com 211 brasileiros. O segundo voo trouxe 214 repatriados na quinta-feira (12).

O terceiro voo de resgate, com 69 passageiros, aterissou na manhã de sexta-feira (13). Outros 207 passageiros desembarcaram em solo brasileiro na madrugada de sábado (14).

Um grupo de 26 brasileiros que estavam na Palestina iniciou no sábado (14) o deslocamento para cruzar a fronteira com o Egito. Eles devem ser resgatado do país em um avião da Embraer. A aeronave está na Itália e aguarda o momento para se deslocar ao Egito.

Conflito deixa mais de 3 mil mortos

A guerra entre Israel e o Hamas chega ao 9º dia neste domingo (15). Segundo o Exército de Israel, pelo menos 1.300 israelenses, principalmente civis, morreram desde o ataque do Hamas.

Na Faixa de Gaza, o número de vítimas mortais da resposta israelense chega a 2.215, incluindo 724 crianças, de acordo com as autoridades locais.

Segundo o Hamas, uma organização classificada como terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e Israel, 26 reféns dos cerca de 120 capturados em sua incursão de 7 de outubro morreram devido aos bombardeios israelenses, nove deles nas últimas 24 horas.