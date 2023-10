Ataque em Poços de Caldas: adolescente é morto e três pessoas ficam feridas em ação em escola

Um adolescente morreu e três pessoas ficaram feridas após ataque a um colégio particular de Poços de Caldas, em Minas Gerais, na tarde dessa terça-feira (10). Segundo informações do portal g1, um adolescente está em estado grave e a monitora de uma van escolar está internada.

Duas vítimas foram socorridas e levadas ao pronto-socorro em estado grave, mas um menino de 14 anos, identificado como Leonardo Willian da Silva, não resistiu aos ferimentos. A informação foi confirmada pela assessoria da Santa Casa da Cidade.

A Polícia Militar confirmou que outro adolescente de 13 anos sofreu graves ferimentos e segue internado em estado grave. Outra menina da mesma idade sofreu ferimentos leves.

A monitora de uma van escolar, de 17 anos, também foi ferida e sege internada na Santa Casa, onde passará por exames. Ainda conforme a polícia, o suspeito é um adolescente, ex-aluno do colégio.

Nota da Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Poços de Caldas decretou luto oficial de três dias no Município, além da suspensão de atividades de comemoração ao Dia das Crianças. O mesmo posicionamento apontou que a Prefeitura segue à disposição no atendimento por meio dos serviços de emergência e rede de saúde.

Enquanto isso, a Câmera Municipal de Poços de Caldas manifestou solidariedade à comunidade da Escola Dom Bosco, onde ocorreu o ataque, lamentando o trauma vivido por professores, alunos e familiares.

Denúncias

No ano passado, ataques foram registrados após meses de ações violentas registradas em escolas do Brasil. No Ceará, no entanto, ocorrências do tipo são atípicas, com especialistas apontando o problema como complexo.

O enfrentamento, cita os especialistas no tema, envolve desde o eixo mais próximo, como iniciativas das gestões escolares, aos mais ampliados, como as responsabilidades das esferas de governo (municipal, estadual e federal) e a atuação das próprias famílias e comunidades.

Ainda em 2022, o Governo Federal e governos estaduais brasileiros se mobilizaram para recebimento de denúncias e investigação de ameaças, com o intuito de prevenir ataques em outras escolas. Um site pode ser acessado para a formalização de denúncias.

O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque, como nome e idade do agressor, bem como a forma que foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.