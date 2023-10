Pai e filho morrem de infarto no intervalo de quatro horas, em Viana (ES)

Uma família da cidade de Viana (ES) sofre o luto pela perda do pai e do filho em um único dia. Eles infartaram e morreram em um intervalo de 4 horas.

No sábado (7), Daniel Lana Christ, 44, estava trabalhando como pintor quando começou a passar mal. Ele foi levado ao posto de atendimento em estado grave, teve um infarto e morreu. O pai, Guido Christ, 80, ao saber da notícia também teve um ataque cardíaco e morreu cerca de 4 horas depois. As informações são do jornal O Globo.

Além de pintor, Daniel trabalhava com móveis planejados. Ele começou a passar mal por volta das 17h30, segundo o primo Vinícius Lana Pedroni, e morreu em um pronto-socorro da região. Ele era casado e deixou uma filha de dois meses.

"Foi pegar uma peça para colocar no carro e levar para um cliente e se sentiu mal", explicou o primo.

Pai passou mal em casa

Após saber da notícia da morte do filho, o aposentado voltou para a casa para tentar contar para a esposa. Nesse meio tempo, mais parentes começaram a chegar e, duas horas depois, Guido começou a passar mal.

A filha do aposentado levou o idoso já muito mal para o Hospital São Francisco, em Cariacica. O homem foi atendido e sedado pelos médicos. Pouco tempo depois, o quadro de Guido piorou e, por volta das 21h30, ele também faleceu.