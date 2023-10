Alunos feridos na Escola Dom Bosco, em Poço de Caldas, estão em estado 'muito grave'

Dois alunos, ambos de 13 anos, vítimas do ataque a facadas nessa terça-feira (10) na saída de uma escola particular de Poços de Caldas, em Minas Gerais, passaram por cirurgia e estão internados em estado "muito grave". A informação é da Santa Casa, hospital onde os estudantes foram socorridos.

Um aluno, de 14 anos, foi assassinado durante o ataque. Ele também chegou a ser socorrido para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outra adolescente, de 17 anos, foi atingida no peito e estava internada em observação no setor de urgência e emergência, mas seu estado não é grave. Ela recebeu alta nesta quarta-feira (11).

Segundo a polícia, o suspeito do crime é um adolescente, ex-aluno do colégio, que foi apreendido. Ele teria afirmado que aproveitou a movimentação de estudantes e pais no local e saiu "esfaqueando aleatoriamente".

A escola informou, em comunicado publicado nas redes sociais, que as aulas estão suspensas e só retornam na próxima segunda-feira (16).

Jovem recebe alta de hospital

Uma das vítimas recebeu alta na tarde desta quarta-feira (11). Ela estava internada no hospital Santa Casa. À Folha de S. Paulo, a mãe da vítima contou detalhes da agressão.

"Minha filha foi a primeira a ser atacada. Ela viu o autor armado e entrou na frente dele para impedir que ele atingisse as crianças. Nesse momento, ele segurou o seio dela e esfaqueou. Depois, foi atrás dos alunos", disse a mãe.

Conforme o hospital, a jovem sofreu um ferimento superficial no peito. Ainda conforme a mãe, o agressor foi contido por alguns pais. "Graças a Deus minha filha está bem. Ela foi uma heroína, se não fosse ela, seriam mais vidas perdidas", relatou.

NOTA DA PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Poços de Caldas decretou luto oficial de três dias no Município, além da suspensão de atividades de comemoração ao Dia das Crianças. O mesmo posicionamento apontou que a gestão municipal segue à disposição no atendimento por meio dos serviços de emergência e rede de saúde.

Enquanto isso, a Câmera Municipal de Poços de Caldas manifestou solidariedade à comunidade da Escola Dom Bosco, onde ocorreu o ataque, lamentando o trauma vivido por professores, alunos e familiares.

DENÚNCIAS

Em 2022, o Governo Federal e governos estaduais brasileiros se mobilizaram para recebimento de denúncias e investigação de ameaças, com o intuito de prevenir ataques em escolas. Um site pode ser acessado para a formalização de denúncias.

O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque, como nome e idade do agressor, bem como a forma que foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.