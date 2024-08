Aeroporto de Florianópolis é fechado após avião sofrer danos em pneus e ter problemas no pouso

As operações do Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina, foram temporariamente suspensas na manhã desta segunda-feira (12), após uma aeronave apresentar problemas ao pousar no local. Até o momento, não há previsão para o retorno das atividades.

Em nota, a Zurich Airport, concessionária responsável pela administração do aeroporto, afirmou que a paralisação foi necessária para remover o avião da pista.

“A concessionária apoia a companhia aérea para liberar o mais breve possível a pista para pousos e decolagens”, declarou a concessionária.

Até que a situação seja resolvida, passageiros com voos marcados para esta segunda devem procurar as respectivas companhias aéreas.

DANO NOS PNEUS

Segundo a Azul, empresa responsável pela aeronave, os pneus do avião teriam sido danificados durante o pouso. A companhia aérea não deu mais detalhes sobre a ocorrência, mas afirmou que os danos teriam impedido a aeronave de deixar a pista por meios próprios.

Apesar do susto, ninguém se feriu e todos os passageiros e tripulantes puderam desembarcar tranquilamente.

“O pouso aconteceu com segurança, assim como o desembarque dos clientes. A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que todos estão recebendo toda a assistência necessária”, afirmou a empresa, através de nota obtida pela Folha de S. Paulo.

O voo partiu de Confins, em Minas Gerais, no final desse domingo (11), chegando à capital catarinense no início da madrugada desta segunda.