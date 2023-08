Urso escapa de caixa de transporte e causa adiamento de voo em Dubai

Um voo de Dubai a Bagdá precisou ser adiado após um urso escapar da caixa de transporte no porão de carga de um avião. O caso ocorreu na última sexta-feira (4).

O voo teria atrasado cerca de uma hora, segundo divulgado pela CNN. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o filhote de urso caminhando pelo portão da aeronave. Com o ocorrido, o avião não conseguiu fazer o trajeto de retorno de Bagdá para Dubai.

A companhia responsável pelo voo, Iraqi Airways, disse que o animal escapou da caixa especificada para o transporte. Autoridades dos Emirados Árabes Unidos foram acionadas e deram apoio à tripulação.

O urso foi sedado e retirado do avião. Após a inspeção da aeronave, o voo foi liberado para partir. A empresa ressaltou que o urso estava sendo transportado de acordo com as diretrizes internacionais de bem-estar animal.

O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shayya, abriu uma investigação para entender como o animal teria escapado. O governo afirmou que, na verdade, dois ursos estavam a bordo do avião.

"Dois ursos pequenos e ameaçados de extinção foram enviados de Bagdá e, quando o voo chegou a Dubai, um dos ursos quebrou sua jaula, obrigando as autoridades de saúde e meio ambiente do aeroporto de Dubai a sedá-lo", disse.