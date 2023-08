Suspeita de atirador no Capitólio é investigada pela Polícia nos EUA; entenda

A polícia do Capitólio, local onde funciona a sede do Congresso americano, informou, nesta quarta-feira (2), que há relatos de um "possível atirador ativo" e ordenou que quem estivesse no prédio do Senado buscasse abrigo e ficasse longe da área. Segundo as autoridades, após investigações iniciais, ninguém foi encontrado no prédio e nenhuma pessoa foi ferida.

"Recebemos uma chamada para um atirador ativo. Parece que foi um trote. Nenhum ferido e nenhum atirador foi localizado", disse o porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana de Washington D.C., Hugh Carew.

Por meio de uma publicação no Twitter nesta tarde, a polícia afirmou que foi acionada para investigar uma "chamada preocupante" que recebeu pelo 911, o número de emergência dos Estados Unidos.

"Nossos oficiais estão procurando dentro e ao redor dos prédios do Senado em resposta a uma chamada preocupante para o 911. Por favor, fique longe da área, pois ainda estamos investigando. Continuaremos a nos comunicar com o público por aqui", diz o comunicado, em tradução livre.

De acordo com informações da NBC News, os oficiais bloquearam o acesso aos túneis subterrâneos que levam aos prédios de escritórios do Senado a partir do prédio principal do Capitólio.

Além disso, um e-mail enviado à equipe do Congresso alertou as pessoas a se deslocarem para dentro dos escritórios e levarem equipamentos de emergência. Também solicitou que os funcionários tranquem e fiquem longe de portas e janelas externas, até encontrar um lugar para se esconder ou buscar cobertura se estiverem em um espaço público.