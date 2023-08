Trump vira réu em processo de invasão do Capitólio

Donald Trump foi indiciado, nesta terça-feira (1º), por tentar reverter os resultados da eleição presidencial de 2020, durante invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos. O ex-presidente já é réu pelo caso dos documentos secretos.

"O objetivo da conspiração era reverter os resultados legítimos das eleições presidenciais de 2020, usando alegações sabidamente falsas de fraude eleitoral", diz a denúncia.

Trump enfrenta quatro acusações (veja abaixo) na denúncia de 45 páginas apresentada pelo procurador especial Jack Smith, incluindo conspiração para fraudar os Estados Unidos.

Conspiração para fraudar os Estados Unidos;

Conspiração para obstruir um processo oficial;

Obstrução e tentativa de obstrução e procedimento oficial;

Conspiração contra os direitos dos americanos.

A procuradoria ainda afirma que o ex-presidente teria tido 6 cúmplices que não tiveram os nomes revelados. Essa é a ameaça legal mais séria até agora ao ex-presidente, que busca retornar à Casa Branca.

O que diz Donald Trump

Trump é o principal candidato à indicação republicana para as eleições presidenciais de 2024. O ex-presidente afirmou, na rede social Truth Social, que essa é uma tentativa de perseguição de Joe Biden, atual presidente dos EUA.

O ex-presidente ainda se comparou às vítimas do nazismo e de regimes autoritários. "A ilegalidade dessas perseguições ao presidente Trump e seus apoiadores lembra a Alemanha nazista na década de 1930, a ex-União Soviética e outros regimes autoritários e ditatoriais", disse.

As eleições americanas estão previstas para ocorrer em novembro de 2024.

Relembre invasão ao capitólio

Diversas pessoas morreram durante a invasão do Congresso dos Estados Unidos por apoiadores do presidente Donald Trump, enquanto os parlamentares realizavam a sessão de ratificação da vitória de Joe Biden nas eleições.

Durante o dia, a morte de uma manifestante baleada por agentes de segurança na sede do Legislativo estadunidense. Ela foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens de TV mostraram manifestantes quebrando janelas para invadir o Congresso. Eles acessaram várias partes do prédio, inclusive o plenário. Os congressistas foram levados para áreas protegidas, e a sessão de certificação foi interrompida.

Uma hora antes da sessão, Trump fez um comício em Washington e disse a uma multidão que jamais assumiria a derrota para Biden, pois a eleição foi roubada.

O republicano, porém, não apresentou nenhuma prova que sustente a declaração. Mais de 60 ações que apontavam fraudes foram negadas na Justiça. Biden teve 81 milhões de votos, contra 74 milhões de Trump. A sessão no Capitólio foi retomada depois que as forças de segurança conseguiram retirar os invasores do local.