Donald Trump se entrega à Justiça dos EUA e é mantido sob custódia

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi colocado sob custódia por guardas americanos, em Miami, nesta terça-feira (13). Conforme a CNN, a custódia ocorre dentro do tribunal da cidade, na Flórida. O ex-presidente se declarou inocente de todas as acusações.

Trump, favorito a obter a indicação do Partido Republicano às eleições presidenciais de 2024, é acusado de gerenciar de forma negligente segredos de Estado, pondo em risco a segurança nacional.

Ele chegou à corte em meio a estritas medidas de segurança e se apresentou perante um juiz para a leitura das acusações contra ele. O ex-presidente se declarou inocente de todas as acusações.

Ele foi indiciado na última semana em 37 contas relacionadas a documentos classificados e investigações. Trump enfrenta denúncias de crime federal por ter supostamente contido documentos secretos de Defesa. Ele também é acusado por obstrução de justiça.

O conselheiro especial Jack Smith, apontado pelo procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, informou que as quebra de certas leis poderá colocar o país em perigo. "Nossas leis que protegem as informações de defesa nacional são críticas para a segurança. As violações dessas leis colocam nosso país em risco", explicou.

Trump não apresenta "risco de fuga", conforme informou os promotores do caso. Anteriormente, acreditava que esse poderia ser o caso, pois Trump poderia ter acesso a aviões.

Trump diz que é inocente

O ex-presidente negou as dezenas de acusações criminais apresentadas contra ele por má gestão de segredos do governo e de obstruir sua devolução, em uma histórica primeira aparição em uma corte federal, em Miami, nesta terça-feira (13).

Conforme o advogado de Trump, Todd Blanche, "estamos entrando com uma declaração de inocência", disse durante a audiência.

Matéria em atualização