Quem é Viktor Bout, o 'senhor das armas' que foi trocado pela liberdade de Brittney Griner na Rússia

Viktor Bout, um ex-oficial militar soviético, que cumpria pena nos Estados Unidos por conspirar para matar americanos, foi libertado nesta quinta-feira (8), numa troca de prisioneiros que também soltou a estrela do basquete Brittney Griner. A atleta há nove meses detida na Rússia.

A troca ocorreu no aeroporto de Abu Dhabi, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia pelo Telegram. Griner embarcou imediatamente em um avião rumo aos Estados Unidos.

"Alguns momentos atrás, falei com Brittney Griner. Ela está segura. Ela está em um avião. Está a caminho de casa", disse o presidente Joe Biden em um breve discurso na Casa Branca.

Bout é um traficante de armas que atuou entre os anos 1990 e 2000. Segundo a revista Exame, ele foi preso na Tailândia em 2008 e condenado a 25 anos de prisão nos Estados Unidos. Neste ano, ele completou uma década na cadeia. Ele tem cerca de 50 anos, porém a idade não é confirmada devido aos documentos falsos utilizados por ele.

O criminoso é chamado de "comerciante da morte" pelos seus acusadores e sua "carreira" inspirou o filme 'O Senhor das Armas', protagonizado pelo ator Nicolas Cage. Ele se diz inocente de todos os crimes atribuídos a sua pessoa.

Legenda: Nicolas Cage no filme 'O Senhor das Armas'. Foto: Divulgação

O traficante também é acusado de adquirir e exportar mísseis antiaéreos e de fornecer apoio material a uma organização criminosa terrorista. Contudo, considerando a prisão "infundada e tendenciosa", a Rússia, há muito tempo, pede a libertação do ex-oficial.

Inimigo número 1

De acordo com a CNN, Bout fala seis línguas e, por anos, conseguiu escapar de mandados de prisão internacionais e congelamentos de ativos. Ele foi preso em 2008, numa operação policial liderada por agentes antidrogas dos EUA que se passaram por integrantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

“Viktor Bout tem sido o inimigo número um do tráfico internacional de armas por muitos anos, armando alguns dos conflitos mais violentos do mundo”, disse Preet Bharara, advogado dos EUA, à época da condenação do traficante.

Em seu "currículo" no crime, Bout também carrega conflitos sangrentos na Libéria, Serra Leoa e Afeganistão.

Trocas de prisioneiros

Americanos e russos se acusam mutuamente de efetuarem prisões por motivos políticos e várias trocas de prisioneiros já ocorreram no passado.

Em abril, o ex-fuzileiro naval americano Trevor Reed, condenado a nove anos de prisão na Rússia por atos de violência — o que ele sempre negou —, foi trocado pelo piloto russo Konstantin Yaroshenko, preso nos Estados Unidos desde 2010 por acusações de tráfico de drogas em conexão com a antiga guerrilha das Farc na Colômbia.