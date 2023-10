Quem é Mia Schem, refém israelense que está em vídeo divulgado pelo grupo Hamas

O grupo extremista Hamas publicou, nesta segunda-feira (16), a primeira gravação de uma refém na Faixa de Gaza após o ataque a Israel em 7 de outubro. Segundo os jornais Times of Israel e Haaretz, trata-se de Mia Schem, jovem de 21 anos que tem cidadanias francesa e israelense, e é neta de um chileno.

Na gravação, a vítima em cativeiro diz que ficou gravemente ferida, mas que está recebendo tratamento médico. "Eu sou Mia Schem, tenho 21 anos e sou de Shoham. Neste momento estou em Gaza".

No vídeo compartilhado pelo Movimento de Resistência Islâmica, a jovem aparece com um braço engessado e afirma que foi operada durante três horas. "Voltei cedo no sábado de manhã de uma festa na zona de Sderot. Eles me trouxeram para Gaza e me levaram para o hospital aqui por três horas", relatou.

A vítima ainda fez um apelo para ser libertada. "Eles estão cuidando de mim e me dando remédios. Só peço que me leve de volta para casa o mais rápido possível, para minha família, meus pais, meus irmãos. Por favor, me tirem daqui o mais rápido possível", pediu.

Mia Schem é uma das 199 pessoas sequestradas pelo grupo Hamas. Ela participava do festival de música Supernova, que acontecia nos arredores do Kibutz Reim, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, no momento em que sofreu o ataque.

'Daria minha vida para trazer minha filha de volta'

Conforme destacou a mãe da jovem, Karen Schemm, em entrevista ao Bring Them Home Now, o último contato que teve com Mia foi quando ela fugia do local.

“Eles escaparam em um carro e o Hamas atirou nos pneus, então eles tiveram que sair correndo do carro. Eles correram em direções diferentes. É tudo que sei. [...] Liguei para ela, o telefone tocou, mas ninguém atendeu”, detalhou ela.

A mãe de Mia Schem disse que a jovem de origem chilena "é o centro da nossa família. Ele tem três irmãos. É a luz da nossa casa", afirmou.

"Ela é a pessoa mais criativa do mundo. Ele cozinha, pinta, está aprendendo a tatuar. Não há nada que ela não saiba. Tudo que ele toca vira ouro. Ela é minha melhor amiga e daria minha vida para trazer minha filha de volta para casa”, desabafou.