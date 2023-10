Israel alega ter matado chefe de inteligência do Hamas

As Forças de Defesa de Israel (IDF) alegaram terem matado o chefe regional da inteligência do grupo extremista Hamas, Belal Alqa, na manhã dessa segunda-feira (16), na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. As informações são do jornal The Times of Israel.

O exército israelense publicou uma série de vídeos que mostram os ataques na região da Faixa de Gaza, incluindo o que visava o integrante do Hamas, além de túneis usados pelos terroristas e um esquadrão de lançamento de foguetes.

ORDEM DE EVACUAÇÃO EM GAZA

Mais de um milhão de pessoas no norte da Faixa de Faza receberam ordens de fugir antes da anunciada incursão. Um êxodo que, segundo os órgãos de ajuda humanitária, pode desencadear um desastre humanitário. Essa faixa estreita e empobrecida, onde vivem 2,3 milhões de residentes, passa por um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo desde 2006.

O conflito entre Israel e o grupo Hamas chega ao 10º dia nesta segunda-feira (16). Os ataques ao território israelense mataram mais de 1.400 pessoas, segundo o governo do país.

Em Gaza, as autoridades de saúde palestinas afirmaram, em seu último balanço, que a resposta de Israel deixou pelo menos 2.450 mortos.