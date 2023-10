Imagens mostram Bruna Valeanu, brasileira morta pelo Hamas, junto de outros jovens em bunker

Imagens da brasileira Bruna Valeanu em um bunker após o ataque do Hamas a uma rave no primeiro dia de conflito com Israel foram divulgadas no domingo (15). O vídeo foi gravado momentos antes de a jovem de 24 anos ser assassinada pelos terroristas. Ela aparece deitada no chão, assustada e encolhida, junto a outros jovens buscando proteção.

Bruna foi uma das três vítimas do Brasil morta pelo Hamas. Ela estava com amigos na festa Universo Paralello e, quando começou a fuga após a invasão dos terroristas, se escondeu em uma área de mato e mandou mensagem para amigas.

A jovem nasceu no Rio de Janeiro e morava há oito anos em Israel.

ORDEM DE EVACUAÇÃO EM GAZA

Mais de um milhão de pessoas no norte da Faixa de Faza receberam ordens de fugir antes da anunciada incursão. Um êxodo que, segundo os órgãos de ajuda humanitária, pode desencadear um desastre humanitário. Essa faixa estreita e empobrecida, onde vivem 2,3 milhões de residentes, passa por um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo desde 2006.

O conflito entre Israel e o grupo Hamas chega ao 10º dia nesta segunda-feira (16). Os ataques ao território israelense mataram mais de 1.400 pessoas, segundo o governo do país.

Em Gaza, as autoridades de saúde palestinas afirmaram, em seu último balanço, que a resposta de Israel deixou pelo menos 2.450 mortos.