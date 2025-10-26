Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Preso por roubo no Louvre foi localizado antes de embarcar para a Árgelia

Homem não teve identidade revelada.

Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Museu chegou a ser fechado após roubo no último domingo (19), mas já foi reaberto.
Legenda: Museu chegou a ser fechado após roubo no último domingo (19), mas já foi reaberto.
Foto: JULIEN DE ROSA / AFP.

Um dos homens suspeitos de participar do roubo cinematográfico no Museu do Louvre, em Paris, no último dia 19, foi preso na noite deste sábado (25), no aeroporto Charles-de-Gaulle, quando estava prestes a embarcar para a Árgelia, segundo a revista francesa Paris Match.

Outro suspeito do roubo de uma coleção de joias de "valor inestimável" também foi preso nas últimas horas, na região metropolitana da capital francesa, e se preparava para embarcar para o Mali, segundo as autoridades. A identidade dos homens não foi revelada.

Ainda que os detalhes do caso não tenham sido esclarecidos, as prisões dos suspeitos foram o primeiro avanço na resolução do crime que surpreendeu o mundo na última semana.

Em entrevista à imprensa francesa, a promotora Laure Beccuau disse que as buscas pelos criminosos se concentram em um grupo de quatro pessoas que, segundo as autoridades, utilizaram motosserras pequenas para roubar as joias. A ação durou sete minutos e não deixou feridos.

A polícia francesa segue mobilizada em busca de outros suspeitos e de pistas sobre o paradeiro das oito peças levadas no roubo, avaliadas em cerca de 88 milhões de euros, cerca de R$ 550,2 milhões.

