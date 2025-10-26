Preso por roubo no Louvre foi localizado antes de embarcar para a Árgelia
Homem não teve identidade revelada.
Um dos homens suspeitos de participar do roubo cinematográfico no Museu do Louvre, em Paris, no último dia 19, foi preso na noite deste sábado (25), no aeroporto Charles-de-Gaulle, quando estava prestes a embarcar para a Árgelia, segundo a revista francesa Paris Match.
Outro suspeito do roubo de uma coleção de joias de "valor inestimável" também foi preso nas últimas horas, na região metropolitana da capital francesa, e se preparava para embarcar para o Mali, segundo as autoridades. A identidade dos homens não foi revelada.
Ainda que os detalhes do caso não tenham sido esclarecidos, as prisões dos suspeitos foram o primeiro avanço na resolução do crime que surpreendeu o mundo na última semana.
Em entrevista à imprensa francesa, a promotora Laure Beccuau disse que as buscas pelos criminosos se concentram em um grupo de quatro pessoas que, segundo as autoridades, utilizaram motosserras pequenas para roubar as joias. A ação durou sete minutos e não deixou feridos.
A polícia francesa segue mobilizada em busca de outros suspeitos e de pistas sobre o paradeiro das oito peças levadas no roubo, avaliadas em cerca de 88 milhões de euros, cerca de R$ 550,2 milhões.