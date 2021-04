O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, confirmou a autenticidade de vídeos que mostram objetos voadores não identificados (OVNIs) sobrevoando no céu da Califórnia. As imagens foram vazadas pelo documentarista Jeremy Corbell.

Os vídeos mostram objetos voadores em formato de pirâmides e foram gravados pela Marinha. "Eu posso confirmar que as fotos e vídeos mencionados foram tirados por oficiais da Marinha", afirmou a porta-voz do Departamento de Defesa, Sue Gough, ao portal Futurism, nesta sexta-feira (9).

Ao portal Mystery Wire, Gough disse que os vídeos foram gravados por oficiais do navio USS Russell, em julho de 2019. Inicialmente, os objetos foram descritos como drones, reportados por incomodar um navio de guerra estadunidense.

"O vídeo mostra o que eles descreveram como veículos. E eles fizeram uma grande distinção. Eles se certificaram no documento classificado, fizeram uma grande distinção que isso não é alguma coisa que nós temos ou um projeto negro, que isso não é alguma coisa de um exército estrangeiro, que eles estavam se comportando em maneiras que não esperávamos. E que eles eram formatos não aerodinâmicos. Como pirâmides, eles são pirâmides voadoras", descreveu a porta-voz do Pentágono ao Futurism.

As imagens foram reunidas pela Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, grupo do Pentágono que já confirmou investigar e catalogar objetos voadores não identificados que podem representar ameaça ao exército dos EUA

"Para manter a segurança das operações e evitar o vazamento de informações que podem ser úteis para potenciais adversários, o Departamento de Defesa não discute publicamente os detalhes de nenhuma observação ou examinação de incursões relatadas em nossas áreas de treinamento, ou espaço aéreo designado, incluindo aquelas incursões inicialmente designadas como UAP", ressaltou a porta-voz.

Outros vídeos

Em abril de 2019, o departamento divulgou oficialmente três vídeos gravados pela Marinha que mostram OVNIs.

Um desses vídeos com imagem em preto e branco é de novembro de 2004, e os outros dois, de janeiro de 2015. Eles circulam na Internet há algum tempo, principalmente após terem sido publicados pelo jornal "The New York Times".

O pentágono afirmou, em nota divulgada em agosto de 2020, que examina seriamente cada incursão por aeronave não autorizadas no espaço aéreo estadunidense.