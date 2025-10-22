Valor de joias roubadas do Louvre é estimado em R$ 550 milhões

As joias roubadas do Museu do Louvre no último domingo (19) têm um valor estimado em 88 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 550,2 milhões, segundo a promotora Laure Beccuau, na nesta terça-feira (21). Ela detalhou que os ladrões "não ganharão" esta quantia "se tiverem a péssima ideia de fundir essas joias". "Talvez possamos esperar que reflitam e não destruam essas joias sem motivo", disse. Todos os objetos roubados datam do século XIX. Entre elas estavam a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, e outras oito joias. À emissora BFM TV, Laure Beccuau disse que as buscas pelos criminosos se concentram em um grupo de quatro pessoas que, segundo as autoridades, utilizaram motosserras pequenas. A ação durou sete minutos e não deixou feridos.