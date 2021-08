Polícia do Capitólio investiga ameaça de bomba perto do Congresso nos Estados Unidos

A Polícia do Capitólio dos Estados Unidos (USCP, na sigla em inglês) investiga ameaça de bomba perto da Biblioteca do Congresso, em Washington DC, nesta quinta-feira (19).

Um veículo suspeito está sendo investigado. O caso provocou a evacuação de vários prédios, incluindo o da Suprema Corte. Ao meio-dia (horário local), muitos veículos policiais e ambulâncias estavam em volta do Capitólio, em grande parte isolado, enquanto policiais e agentes do FBI verificavam a área.

"É uma investigação ativa de ameaça de bomba", disse no Twitter a Polícia do Capitólio, após identificar "um veículo suspeito perto da Biblioteca do Congresso".

A investigação se concentra em um homem que, segundo a polícia, dirigiu uma caminhonete até o meio-fio ao lado da Biblioteca do Congresso e afirmou que tinha explosivos. "O motorista do caminhão disse ao policial que estava no local que tinha uma bomba e o que parecia ser, segundo o policial, um detonador na mão", disse à imprensa o chefe de polícia do Capitólio, Thomas Manger.

As autoridades ordenaram a evacuação dos edifícios próximos. A polícia e o Departamento Federal de Investigação (FBI) estão negociando com o homem. Não ficou claro se o veículo continha efetivamente explosivos.

"Estamos tentando obter a maior quantidade de informações possível para encontrarmos uma maneira de resolver isso pacificamente", acrescentou o chefe de polícia, que se recusou a identificar o suspeito ou fornecer detalhes sobre ele. "Não sabemos quais são seus motivos neste momento", destacou.

Evacuações

Os edifícios principais da Biblioteca do Congresso foram evacuados, assim como a Suprema Corte dos Estados Unidos ali perto e ao menos um dos três prédios dos escritórios da Câmara dos Representantes.

Segundo as informações, a sede do comitê nacional do Partido Republicano também foi evacuada e a estação de metrô de Capitol Hill foi fechada - por precaução.

Repercussão da ameaça

"A Casa Branca está monitorando a situação e está recebendo atualizações das forças de ordem", disse um funcionário do governo de Joe Biden.

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, declarou que foi informada sobre esta "situação em evolução" e anunciou que a polícia da capital federal está cooperando com outras forças presentes.

O Senado e a Câmara de Representantes se encontram em recesso, mas há funcionários trabalhando no complexo do Capitólio. "Minha equipe e nosso prédio perto do veículo foram evacuados com segurança", tuitou o deputado democrata Raja Krishnamoorthi.

Medidas de segurança no Capitólio

O Capitólio está sob fortes medidas de segurança desde o mortal ataque em 6 de janeiro por parte de apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump, que buscavam evitar a certificação da eleição de Biden.

Em 2 de abril, um policial foi morto e outro ficou ferido, quando um jovem lançou seu carro contra um posto de controle que protege a entrada do Congresso. Foi morto em seguida.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo