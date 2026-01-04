Papa Leão XIV fala em ‘soberania do País’ sobre Venezuela e diz estar preocupado após ataque
O pontífice discursou na manhã deste domingo (4).
O papa norte-americano Leão XIV falou na manhã deste domingo (4) que está com “profunda preocupação” devido ao ataque dos EUA contra a Venezuela.
O pontífice pede que o “bem-estar do querido povo venezuelano prevaleça”.
Após oração na Praça de São Pedro, no Vaticano, o papa pediu a “soberania do país” e que o estado de direito seja garantido, respeitando os direitos humanos e civis.
"Não devemos demorar para superar a violência e a trilhar os caminhos da justiça e da paz, garantindo a soberania do país", disse.
Ao fim do discurso, o pontífice convidou os fiéis a pedirem a intercessão de Nossa Senhora de Coromoto, padroeira da Venezuela, e de José Gregorio Hernández e a Irmã Carmen Rendiles, primeiros santos do país, ambos canonizados por ele.
Chegada em NY
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, pousaram no aeroporto internacional Stewart, em Nova York, na noite desse sábado (3), horas após serem capturados pelos Estados Unidos.
O ex-comandante da Venezuela embarcou em um navio americano vendado e algemado, conforme imagem compartilhada nas redes sociais pelo presidente estadunidense Donald Trump.
Na descida da aeronave, Maduro estava algemado nas mãos e nos pés. Ele e a esposa foram escoltados por agentes do FBI e da Administração de Repressão às Drogas (Drug Enforcement Administration).
Fichados
De NY, Maduro foi levado de helicóptero para Manhattan, onde o aguardava um grande contingente policial. Depois, ele foi conduzido às instalações da agência antidrogas dos Estados Unidos e, após ser fichado, junto à esposa, Cilia, foi para o Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn.
O ex-presidente venezuelano deverá comparecer, em data ainda não definida, diante de um juiz de Nova York para responder às acusações de narcotráfico e terrorismo.
Por sua captura, o governo dos EUA havia oferecido uma recompensa de US$ 50 milhões (R$ 272 milhões).