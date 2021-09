Militar captura jacaré com uma lixeira nos Estados Unidos; assista ao vídeo

Uma vizinhança do condado de Orange County, na Flórida, foi tomada por um susto quando um jacaré foi avistado rondando em frente a uma casa. O vídeo foi publicado na quarta-feira (29) e viralizou na internet. Veja abaixo.

O responsável pela captura do animal foi o veterano do Exército dos Estados Unidos, Eugene Bozzi. Em depoimento ao site Welsh, o militar reconhece que estava aterrorizado pela presença do animal, mas mesmo assim resolveu tomar uma atitude para prevenir potenciais riscos aos moradores da região.

O jacaré da espécie aligátor-americano adentrou no terreno de Denise Sparks, uma das vizinhas de Bozzi, que só percebeu a movimentação quando o vizinho já estava capturando o animal.

Sem equipamentos de proteção e captura adequados para realizar a ação, Eugene Bozzi conta que se utilizou do treinamento militar e de uma dose de improviso para recolher o jacaré e devolvê-lo em segurança para um lago próximo às casas.

Após o registro do momento ganhar as redes sociais, autoridades do condado alertaram sobre os perigos de tentar dominar esse tipo de animal por conta própria, reforçando a necessidade de sempre contatar serviços municipais especializados.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo