VÍDEO: Tubarão é engolido por garoupa-gigante durante pescaria na Flórida

Uma cena inusitada surpreendeu a pescadores na Flórida, nos Estados Unidos, e viralizou na internet durante a semana. Enquanto os homens tentavam fisgar um tubarão-de-focinho-negro, de cerca de um metro de comprimento, uma garoupa-gigante surgiu do fundo do oceano para abocanhar o animal preso à isca.

VEJA O MOMENTO DO ATAQUE

Capitão da embarcação, John Brossard falou à agência de notícias norte-americana Pen News que a tripulação presente no barco se surpreendeu com uma movimentação anormal nas águas em que estavam pescando. Uma sombra surgiu do fundo do mar e em poucos segundos engoliu o tubarão, gerando reações dos homens na embarcação.

O grupo, então, descobriu que o predador marinho se tratava de uma garoupa-gigante. A espécie é um peixe de grande porte e pode chegar a dois metros de comprimento e 500 kg. O animal 'gigante' pode ser encontrado com certa frequência no oceano Atlântico.