Jovem morre após realizar 'mortal' para comemorar novo apartamento, na Austrália

Um jovem de 18 anos, identificado como Sonny Blundell, morreu com uma lesão cerebral após dar um salto mortal para celebrar seu novo apartamento, na cidade de Queensland, na Austrália.

A informação foi compartilhada pela irmã, Izabella Cromack-hay, ao jornal britânico The Daily Telegraph. O jovem morreu na última segunda-feira (30), dias depois da manobra e de ficar internado.

De acordo com a familiar, Sonny bateu a cabeça no chão ao errar o movimento. Após isso, ele teria ido dormir, acordando com vômitos e logo depois um desmaio. Ele foi levado ao hospital e passou por cirurgia no cérebro.

VAQUINHA

Izabella criou uma vaquinha no site Gofundme, inicialmente para ajudar no tratamento do irmão, que estava entubado. Na página, ela contou um pouco de como foram os momentos após o acidente.

“As primeiras 24 horas foram as mais críticas, e quase o perdemos após vários derrames e outra hemorragia, o que o levou a precisar de uma drenagem cerebral. Há grande incerteza se Sonny vai se recuperar ou não. Ele está se esforçando ao máximo, pois pode haver recuperação e reabilitação”, escreveu a jovem.

A campanha de doação ainda está aberta, mesmo após o falecimento de Sonny. Segundo a família, o valor, que já está em $ 22.459 dólares australianos, cerca de R$ 80.232,98, será utilizado para o funeral e outros custos.

“Peço a todos que continuem apoiando nossa família, pois precisamos trazer o Sonny para casa, pois suas irmãs o aguardam. Estamos todos aqui em Queensland nos esforçando ao máximo para organizar este momento horrível e nos preparar. Por favor, peçam doações para a mãe do Sonny, suas irmãs, sua família e para o funeral do Sonny”, diz trecho da campanha.