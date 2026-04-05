Jovem de 27 anos é sequestrado após tentar comprar canetas emagrecedores no Paraguai

Um brasileiro de 27 anos foi sequestrado na Cidade do Leste, no Paraguai, após cair em um golpe de venda de canetas emagrecedoras com preços baixos. As informações são do portal Metrópoles.

O jovem, natural de Maringá (PR), fazia compras quando foi abordado por um homem oferecendo canetas emagrecedoras e eletrônicos por valores muito abaixo do mercado.

Ele se afastou das suas companhias e acompanhou o suspeito, que o rendeu e o levou para uma residência. Os sequestradores exigiram pagamento de R$ 10 mil para liberá-lo.

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No cativeiro, o brasileiro conseguiu ligar para um amigo e pediu ajuda para pagar o resgate. O amigo sugeriu pagamento em dinheiro e marcou um encontro próximo à ponte que liga Brasil e Paraguai.

Durante o deslocamento de moto feito por um dos sequestradores, o jovem sequestrado aproveitou um momento de distração e conseguiu escapar.

Ele acionou a polícia e entregou a localização do cativeiro, que ficou salva em seu celular.

Três homens, todos paraguaios, foram presos pelo crime. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.